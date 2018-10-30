Предложить название для аэропорта в Хабаровске можно до 30 октября

Предложить имя аэропорту в Хабаровске можно до 30 октября. Организаторы конкурса «Великие имена России» продлили второй этап конкурса. Такое решение принято в связи с тем, что в последние дни проведения голосования к проекту присоединились еще два города - Калуга и Пенза.

Напомним, Хабаровский край стал участником всероссийского проекта «Великие имена России». По его условиям жители региона могут сами предложить имя для главного аэропорта края. Главное правило – это должно быть имя известной в регионе и стране персоны.

В предварительный список уже вошли имена генерал-губернатора Восточной Сибири - графа Муравьева-Амурского, землепроходца Ерофея Хабарова, адмирала Геннадия Невельского, летчика Бориса Езерского, маршала Александра Василевского, Героя России Максима Пассара, участника экспедиции Арсеньева Дерсу Узала, писателя и краеведа Всеволода Сысоева, советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева и полярного летчика Ильи Мазурука.

Выразить свое мнение можно на сайте проекта или направить новые предложения на электронный адрес o.p.apparat@adm.khv.ru. Также их можно озвучить и по телефону (4212) 46-18-78.

Третий этап конкурса пройдет с 8 по 30 ноября. Это будет социологическое исследование, по итогам которого будет сформирован шорт-лист из трех имён. Победителя объявят 5 декабря, после чего начнется оформление названия.

Конкурс «Великие имена России» инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Хабаровский аэропорт «Новый» вошел в число 47 самых крупных воздушных гаваней страны, выдвинутых для участия в этом проекте.