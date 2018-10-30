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В Хабаровске пройдет митинг в защиту детей
Житель Хабаровска просит решить проблему безопасности детей на дорогах. На протяжение двух месяцев Владимир Рыбалко выходит на одиночный пикет. Пока результатов нет. Теперь он решил вместе с партией «Справедливая Россия» в субботу 3 ноября в 12 часов на Комсомольской площади выйти на согласованный митинг в защиту детей.
Все началось по житейски обыденно - Владимир Рыбалко записал своего ребенка в первый класс самой обычной средней школы №10. И обнаружил, что по дороге к школе, дети будут вынуждены несколько раз идти или по узким тротуарам, или вынуждены лавировать среди потока машин. Иного пути к знаниям для учеников этой школы нет. С марта 2018 года Рыбалко устно и письменно обращается: в администрацию города, ГИБДД, прокуратуру и иные полномочные органы власти. Результата нет. Не помогли и собранные 800 подписей под обращением в представительство президента в ДФО. Владимир Рыбалко второй месяц каждое утро по полтора часа стоит в одиночном пикете перед зданием администрации Хабаровска. Но и это не сподвигло власти хотя бы начать решать проблему безопасного пути для детей. Все работы перенесены на 2019 год.
Цель митинга - безопасность детей на дорогах. Организаторы мероприятия хотят составить список школ и пешеходных переходов, где нужны безопасные подходы и светофоры, передать данные властям и решить проблему.
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