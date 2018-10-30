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На север Хабаровского края вернули свет
На севере Хабаровского края восстановили электроснабжение. Ремонтно-восстановительные работы завершили в Тугуро-Чумиканском и Солнечном районах.
Напомним, из-за сильных порывов ветра до 28 м/с и возникновением множественных перехлестов на линиях электропередачи 26 октября отключили от электроэнергии село Чумикан Тугуро-Чумиканского района. На утро 29 октября, подстанция в населенном пункте вновь переведена в рабочий режим. Без света оставались 60 частных жилых домов, бригады электросетей в течение дня провели работы на линиях электропередачи по поиску и устранению мест перехлестов проводов.
Также в связи с заменой изоляторов на подстанции Дуки 29 октября без электроснабжения находились два населенных пункта Солнечного муниципального района – Дуки и Болен, всего около 350 жилых домов с населением около 1600 человек. На всех социально значимых объектах имеются резервные источники электропитания.
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