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Сергей Фургал ставит задачу остановить отток и увеличить население в крае
Первостепенной задачей для жителей северных территорий Хабаровского края сейчас станет развитие здравоохранения. Также необходимо уделить внимание системе образования и спорта. Комплексный подход к развитию северных территорий позволит создать условия для закрепления населения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Фургал во время рабочей поездки в Николаевский район.
Глава региона провел совещание по социально-экономическому развитию территории. Одной из главных тем встречи стали вопросы транспортной доступности. Жители пожаловались главе региона на высокую стоимость авиабилетов. На сегодняшний день по маршруту «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре – Хабаровск» ежедневно рейсы выполняет авиакомпания «Аврора». С учетом субсидий из краевого бюджета стоимость билета в один конец составляет около 9,3 тыс рублей. Компания «Хабаровские авиалинии» по маршруту «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Николаевск» летает два раза в неделю. На сегодняшний день загрузка рейсов составляет не многим более 50%. Дальнейшее снижение стоимости должно повлиять на увеличение пассажиропотока. По мнению главы Николаевского района, с учетом финансовых возможностей местных жителей - оптимальная цена билета не должна превышать 7,5 тысяч рублей.
Глава региона подчеркнул, что первостепенной задачей для жителей северных территорий сейчас является развитие здравоохранения.
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