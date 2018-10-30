Сергей Фургал ставит задачу остановить отток и увеличить население в крае

Первостепенной задачей для жителей северных территорий Хабаровского края сейчас станет развитие здравоохранения. Также необходимо уделить внимание системе образования и спорта. Комплексный подход к развитию северных территорий позволит создать условия для закрепления населения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Фургал во время рабочей поездки в Николаевский район.

Глава региона провел совещание по социально-экономическому развитию территории. Одной из главных тем встречи стали вопросы транспортной доступности. Жители пожаловались главе региона на высокую стоимость авиабилетов. На сегодняшний день по маршруту «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре – Хабаровск» ежедневно рейсы выполняет авиакомпания «Аврора». С учетом субсидий из краевого бюджета стоимость билета в один конец составляет около 9,3 тыс рублей. Компания «Хабаровские авиалинии» по маршруту «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Николаевск» летает два раза в неделю. На сегодняшний день загрузка рейсов составляет не многим более 50%. Дальнейшее снижение стоимости должно повлиять на увеличение пассажиропотока. По мнению главы Николаевского района, с учетом финансовых возможностей местных жителей - оптимальная цена билета не должна превышать 7,5 тысяч рублей.

- Транспортная доступность - это большая проблема для северных территорий и наше слабое место. Я думаю, что правительство изыщет дополнительные средства на субсидирование билетов, но только на ограниченное количество перелетов, так как это большая нагрузка на бюджет, - сообщил Сергей Фургал.

Глава региона подчеркнул, что первостепенной задачей для жителей северных территорий сейчас является развитие здравоохранения.

- Здесь живут люди, которые переживают за свой регион, хотят лучшей жизни. Мы имеем политическую волю и желание создавать для этого условия. Сообща мы эту задачу решим, что позволит остановить отток населения. Дальше будем ставить перед собой амбициозную задачу по увеличению населения. Задача серьезная, но решаемая, - подчеркнул Губернатор края.