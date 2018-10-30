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Минтранс РФ предложил ввести скидки на проезд в общественном транспорте
Минтранс РФ предложил ввести скидки на проезд в общественном транспорте в так называемые внепиковые периоды времени, сообщается на сайте ведомства. Об этом говорится в проекте стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта на период до 2030 года, разработанного ведомством.
Речь идёт об использования динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков.
Чиновники ведомства предлагают региональным властям самостоятельно рассмотреть возможность введения скидок на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в так называемые внепиковые периоды времени.
В Минтрансе при этом ссылаются на положительный опыт таких городов, как Лондон, Гамбург, Франкфурт-на-Майне и некоторых других, где данная практика успешно применяется последние годы.
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