Минтранс РФ предложил ввести скидки на проезд в общественном транспорте

Речь идёт об использования динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков.

Чиновники ведомства предлагают региональным властям самостоятельно рассмотреть возможность введения скидок на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в так называемые внепиковые периоды времени.

В Минтрансе при этом ссылаются на положительный опыт таких городов, как Лондон, Гамбург, Франкфурт-на-Майне и некоторых других, где данная практика успешно применяется последние годы.