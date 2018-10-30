Новости
Сбор дикоросов в Хабаровском крае станет законным
Вопрос о дикоросах прорабатывается с 2015 года. Наконец он вышел на финишную прямую. Госдума рассмотрит поправки в Лесной кодекс. Они закладывают правовые основы для развития отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Как отметил вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев, вопрос о внесении изменений в Лесной кодекс РФ прорабатывается по инициативе депутатского корпуса Хабаровского края с 2015 года. Первый законопроект, который был разработан Закдумой края, на федеральном уровне поддержки не получил. Этот вопрос парламентарии региона вновь подняли на Лесном Форуме России, один из этапов которого состоялся в июне этого года в Хабаровске. Депутаты настаивали на необходимости доработки и принятия такого законопроекта, поскольку проблема, на решение которой он был направлен, не потеряла своей актуальности. В результате голос региона был услышан, и необходимый проект закона внесен в Государственную Думу РФ.
По мнению парламентария, принятие закона должно придать новый импульс развитию потребкооперации.
Он также подчеркнул, что придание сбору дикоросов законного статуса будет способствовать развитию самозанятости для сельских жителей. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе РФ запланировано 7 ноября.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 363
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 461
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 640
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 273
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136