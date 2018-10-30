Сбор дикоросов в Хабаровском крае станет законным

Вопрос о дикоросах прорабатывается с 2015 года. Наконец он вышел на финишную прямую. Госдума рассмотрит поправки в Лесной кодекс. Они закладывают правовые основы для развития отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Как отметил вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев, вопрос о внесении изменений в Лесной кодекс РФ прорабатывается по инициативе депутатского корпуса Хабаровского края с 2015 года. Первый законопроект, который был разработан Закдумой края, на федеральном уровне поддержки не получил. Этот вопрос парламентарии региона вновь подняли на Лесном Форуме России, один из этапов которого состоялся в июне этого года в Хабаровске. Депутаты настаивали на необходимости доработки и принятия такого законопроекта, поскольку проблема, на решение которой он был направлен, не потеряла своей актуальности. В результате голос региона был услышан, и необходимый проект закона внесен в Государственную Думу РФ.



«В законопроекте дана характеристика, что является заготовленными лесными ресурсами — это, в том числе, пищевые и недревесные ресурсы, а также лекарственные растения, и определено, что их закупка у граждан будет осуществляться через систему потребительской кооперации, — отмечает Юрий Матвеев. — После выхода этого закона потребкооперация должна будет развить сеть заготовительных пунктов дикоросов, с тем, чтобы любой гражданин смог прийти, сдать собранные в лесу ягоды, грибы или лекарственные растения и получить за это деньги. Это позволит обеспечить и господдержку при организации пунктов приема и переработки дикоросов».

«У нас в Хабаровском крае существовало 87 пунктов приема, сегодня их всего три. А ведь в каждом районе можно иметь по несколько пунктов приема дикоросов. Вот к этой системе мы и должны прийти после принятия этого закона», — добавил Юрий Матвеев.

По мнению парламентария, принятие закона должно придать новый импульс развитию потребкооперации.Он также подчеркнул, что придание сбору дикоросов законного статуса будет способствовать развитию самозанятости для сельских жителей. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе РФ запланировано 7 ноября.