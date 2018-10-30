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Сергей Фургал представил первые результаты аудита расходов краевого правительства
На данный момент экономия на приостановке сомнительных госзакупок, о которой было объявлено 16 октября, уже сохранила в краевом бюджете 150 миллионов рублей. Сейчас краевое министерство финансов проводит аудит по всем остальным направлениям госзакупок. В общей сумме на 27 млрд. рублей.
Глава региона отметил, что указанная сумма не включает в себя сэкономленные средства от реструктуризации аппарата краевого правительства. Экономия от численного сокращения аппарата краевого правительства будет ощутима только в 2019 году. Также губернатор подчеркнул, что поставил перед кабинетом министров задачу сэкономить в 2019 году 2 миллиарда рублей. При этом отметив, что о сокращении финансирования социальных программ речи не идет.
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