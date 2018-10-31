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В Хабаровске открыли памятник военным топографам
В Хабаровске открыли монумент военным топографам. Создавали его в Санкт-Петербурге. Место для памятника выбрано не случайно – сквер в переулке Топографическом, напротив дома, где в начале XX века размещался военно-топографический отдел.
Не было в конце XIX - начале XX веков на дальневосточных окраинах иных специалистов, что могли бы составлять чертежи и описания нашей земли. Именно из военных топографов, учитывая дальневосточную специфику, и появились землемеры и землеустроители.
"Здесь нет никакого портретного сходства с конкретным историческим персонажем. Это собирательный образ специалиста-землеустроителя», - с ходу заявил Александр Журавель, один из вдохновителей и организаторов установки монумента.
Местные деятели искусств за 12 миллионов согласились крупно отлить в бронзе. Такой суммой организаторы и вдохновители установки монумента были удивлены. И заказали памятник в Санкт-Петерурге. Там его сделали за два миллиона рублей. С учетом доставки, установки и прочих работ все расходы потянули на сумму порядка трех.
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