В Хабаровске открыли памятник военным топографам 

В Хабаровске открыли монумент военным топографам. Создавали его в Санкт-Петербурге. Место для памятника выбрано не случайно – сквер в переулке Топографическом, напротив дома, где в начале XX века размещался военно-топографический отдел.

Не было в конце XIX - начале XX веков на дальневосточных окраинах иных специалистов, что могли бы составлять чертежи и описания нашей земли. Именно из военных топографов, учитывая дальневосточную специфику, и появились землемеры и землеустроители.

"Здесь нет никакого портретного сходства с конкретным историческим персонажем. Это собирательный образ специалиста-землеустроителя», - с ходу заявил Александр Журавель, один из вдохновителей и организаторов установки монумента.