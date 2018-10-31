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Японская компания заинтересовалась международным терминалом аэропорта Хабаровска
Возможность участия в проекте строительства международного терминала аэропорта Хабаровска изучает Японская компания Sojitz Corp. Они намерены подписать контракт по поводу дальшейшего своего участия в проекте до конца 2018 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС управляющий директор отдела аэрокосмических и транспортных проектов корпорации Коити Ямагути.
Руководство Sojitz Corp. во вторник провело встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, в ходе которой стороны обсудили реализацию совместных российско-японских проектов.
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