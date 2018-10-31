Японская компания заинтересовалась международным терминалом аэропорта Хабаровска

Возможность участия в проекте строительства международного терминала аэропорта Хабаровска изучает Японская компания Sojitz Corp. Они намерены подписать контракт по поводу дальшейшего своего участия в проекте до конца 2018 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС управляющий директор отдела аэрокосмических и транспортных проектов корпорации Коити Ямагути.

"В настоящее время идет строительство терминала для внутренних рейсов аэропорта в Хабаровске, и он будет готов, как ожидается, в следующем году. Мы готовимся подписать контракт с "Хабаровским аэропортом" по поводу нашего дальнейшего участия в проекте до конца этого года. Ч то касается строительства международного терминала, то мы ведем консультации с "Хабаровским аэропортом", в том числе по нашему участию и тому, в какой именно форме это будет ", - сказал Коити Ямагути.

Руководство Sojitz Corp. во вторник провело встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, в ходе которой стороны обсудили реализацию совместных российско-японских проектов.



