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Хабаровские депутаты попросят Трутнева не переносить столицу ДФО
Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола по вопросам исполнения Хабаровском полномочий в качестве центра федерального округа. В ходе обсуждения общественники, представители краевой законодательной думы, депутаты городской думы, руководители структурных подразделений муниципалитета, эксперты в области экономики, политики и истории дискутировали по поводу актуальности переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска.
В ходе обсуждения участники круглого стола сошлись в одном – Хабаровск и Владивосток не должны идти на конфронтацию. Два города могут успешно развиваться в конкурентной среде на благо своих жителей. По мнению собравшихся, на сегодняшний день экономических, социальных, исторических и каких-либо других предпосылок для переноса столицы ДФО из Хабаровска не сложилось. Как рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью Игорь Сероштанов, представляя совместный проект с инициативными жителями города, хабаровчане настроены не только сохранить столичный статус, но видят Хабаровск национальным «форпостом в АТР» и мостом в Азию.
Начальник экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов также отметил, что перенос столицы по экономическим предпосылкам не актуален. По мнению председателя городского Совета по предпринимательству при мэре города Владимира Бакуменко, нужно задействовать общественность в вопросе переноса столицы.
Председатель городской думы Сергей Савков отметил, что напрямую перенос столицы не влияет на формирование бюджета на следующий год.
13 ноября на заседании комитета Хабаровской городской думы будет принят проект обращения к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. По информации пресс-службы городской администрации, на очередном заседании депутатов Хабаровской городской думы документ будет принят либо отправлен на доработку.
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