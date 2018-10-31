Хабаровские депутаты попросят Трутнева не переносить столицу ДФО

Хабаровские депутаты обратятся к полпреду президента в ДФО с просьбой не переносить статус столицы. В документе народные избранники изложат доводы и аргументы в пользу сохранения за Хабаровском статуса столицы Дальнего Востока.

Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола по вопросам исполнения Хабаровском полномочий в качестве центра федерального округа. В ходе обсуждения общественники, представители краевой законодательной думы, депутаты городской думы, руководители структурных подразделений муниципалитета, эксперты в области экономики, политики и истории дискутировали по поводу актуальности переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска.

«Депутатам необходимо выяснить риски – как финансовые, так и экономические – при формировании бюджета города на следующий год, если произойдет передача статуса столицы ДФО во Владивосток. Что потеряет бюджет Хабаровска, что будет с помещениями, имуществом федеральных структур, если рассматривать сценарий переноса столицы. Однако полемика сложилась немного в ином ключе. Участники заседания затронули более глубокие вопросы целесообразности статусных изменений», — рассказал председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков.

В ходе обсуждения участники круглого стола сошлись в одном – Хабаровск и Владивосток не должны идти на конфронтацию. Два города могут успешно развиваться в конкурентной среде на благо своих жителей. По мнению собравшихся, на сегодняшний день экономических, социальных, исторических и каких-либо других предпосылок для переноса столицы ДФО из Хабаровска не сложилось. Как рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью Игорь Сероштанов, представляя совместный проект с инициативными жителями города, хабаровчане настроены не только сохранить столичный статус, но видят Хабаровск национальным «форпостом в АТР» и мостом в Азию.

«Второй год мы разрабатываем этот проект, который изменит к лучшему жизнь во всем регионе. Хабаровско-Амурская трансграничная агломерация затронет 4 субъекта. Наш город возьмет роль глобального логистического центра и сухого порта. Развитие должен получить остров Большой Уссурийский. На этой территории возможно реализовать проект «Один остров – две страны», создав удобный транспортный коридор между КНР и Россией. Это реальный шаг вперед, курс на экономическое развитие», — отметил он. — Принимать решение о переносе столицы ДФО будет ошибкой на государственном уровне. Это усилит проблему оттока населения из региона. Этот вопрос нужно решать вместе, используя федеральные ресурсы, развивая Хабаровск и Владивосток», — добавил Игорь Сероштанов.

Начальник экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов также отметил, что перенос столицы по экономическим предпосылкам не актуален. По мнению председателя городского Совета по предпринимательству при мэре города Владимира Бакуменко, нужно задействовать общественность в вопросе переноса столицы.

«Конечно, решение о том, где будет находиться полпредство, принимает президент. Но мы должны усилить работу по развитию бренда города. Нужно консолидировать общественность, руководство города и края на выработку единой позиции. Об этом нужно говорить открыто», — сказал Владимир Бакуменко.

Председатель городской думы Сергей Савков отметил, что напрямую перенос столицы не влияет на формирование бюджета на следующий год.

«Однако мы можем лишиться федеральных проектов, изменится инвестиционный климат, все эти факторы могут повлиять на комфортность проживания жителей в городе не в лучшую сторону», — сказал он.

13 ноября на заседании комитета Хабаровской городской думы будет принят проект обращения к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. По информации пресс-службы городской администрации, на очередном заседании депутатов Хабаровской городской думы документ будет принят либо отправлен на доработку.