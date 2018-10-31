Хабаровчанин презентовал книгу о строительстве нового города СССР

В Хабаровском крае презентовали книгу «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР». В неё вошли уникальные материалы, а автором стал хабаровчанин Александр Леонкин. Книга выпущена издательством «Пятый Рим» (г. Москва) и приурочена к 100-летию комсомола.

В издание вошли уникальные материалы о строительстве нового города СССР. Он должен был расположиться севернее Комсомольска-на-Амуре, вдоль Амура рядом с селом Нижнетамбовское. Градообразующим предприятием должен был стать завод по производству азотных удобрений. Строительство началось в конце 1985 года и велось 4 года. Однако, так и не было завершено.



- Я заинтересовался историей города Бонивур около 10 лет назад. Несколько раз побывал там. Уже позже написал в Интернете рассказ о том, что было бы, если бы этот город построен, выкладывал различные материалы об этой стройке, работал в архивах. Позже познакомился с первостроителями города. Один из них - Владимир Бурдаков. Он был руководителем штаба стройки. Когда проект свернули в 1989 году, Владимир Бурдаков сохранил все документы по стройке. Мой интерес к этой теме заметили в московском издательстве и предложили написать книгу», - рассказал автор книги Александр Леонкин.

Работы велись силами комсомольцев из Хабаровского и Краснодарского краев, республик Белоруссия и Украина, а также Тамбовской, Кемеровской и Воронежской областей. Имя будущему городу официально дать не успели. Но одним из предлагаемых вариантов было название «Бонивур» - в честь героя Гражданской войны на Дальнем Востоке Виталия Баневура.

Приобрести книгу можно в магазине музея им. Н. И. Гродекова, а также на сайте издательства.