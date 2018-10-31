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Хабаровчанин презентовал книгу о строительстве нового города СССР
В Хабаровском крае презентовали книгу «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР». В неё вошли уникальные материалы, а автором стал хабаровчанин Александр Леонкин. Книга выпущена издательством «Пятый Рим» (г. Москва) и приурочена к 100-летию комсомола.
В издание вошли уникальные материалы о строительстве нового города СССР. Он должен был расположиться севернее Комсомольска-на-Амуре, вдоль Амура рядом с селом Нижнетамбовское. Градообразующим предприятием должен был стать завод по производству азотных удобрений. Строительство началось в конце 1985 года и велось 4 года. Однако, так и не было завершено.
Работы велись силами комсомольцев из Хабаровского и Краснодарского краев, республик Белоруссия и Украина, а также Тамбовской, Кемеровской и Воронежской областей. Имя будущему городу официально дать не успели. Но одним из предлагаемых вариантов было название «Бонивур» - в честь героя Гражданской войны на Дальнем Востоке Виталия Баневура.
Приобрести книгу можно в магазине музея им. Н. И. Гродекова, а также на сайте издательства.
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