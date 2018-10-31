В поселке Верхнебуреинского района сдадут первую новостройку в этом тысячелетии

В поселке Тырма Верхнебуреинского района в эксплуатацию сдадут 9-ти квартирный дом. Это первая новостройка в нынешнем тысячелетии. В неё переедут семьи, которые участвуют в программе расселения из ветхого и аварийного фонда.

Как рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, основной жилой фонд поселка Тырма – это так называемый «японский жилфонд» - дома барачного типа, построенные японскими военнопленными в конце 30-40-х годов прошлого века.

«Если мы такими темпами пойдем, мы постараемся переломить ситуацию, потому что люди чувствуют себя брошенными, никому не нужными. Я думаю, что мы совместно с ДВЖД поработаем и сможем развернуть ситуацию, поменять ментальность людей и пойти в сторону улучшений», - рассказал Алексей Маслов.

В планах руководства Дальневосточной железной дороги построить в поселке еще один многоквартирный дом. Однако помимо нового жилья, по мнению Алексея Маслова, на качество жизни влияют и собственные инициативы жителей по благоустройству поселков.

«Во-первых, сами люди радуются, что это они сделали. Во-вторых, видно, что это что-то современное, что-то новое: дворовые площадки, территории выложены брусчаткой, либо асфальтом, освещение поставили. Люди так гордятся этим, с таким удовольствием рассказывают - как они это всё сделали. Здесь двойная выгода: во-первых, люди поработали, во-вторых, они естественно к этому буду относиться уже как к своему», - рассказал Алексей Маслов.