Пассажиры Хабаровского аэропорта узнали, благодаря кому они поднимаются ввысь

Заслуженные пилоты Советского Союза, Российской Федерации обратились к пассажирам аэропорта Хабаровск поддержать проект "Великие имена России" и кандидатуру Езерского Бориса Григорьевича.

К пассажирам и провожающим в полет в Москву, Южно-Сахалинск, Оху вышли одетые по форме, с наградами Чупров Вячеслав Афанасьевич, заслуженный пилот СССР, Грегуль Виталий Константинович, командир эскадрильи вертолетов МИ-6, Ми-8, Коренев Виктор Филимонович, командир эскадрильи самолетов Ил-62, Будник Анатолий Михайлович, заслуженный пилот России, Шпаков Виктор Николаевич, председатель общественного совета при министерстве промышленности и транспорта края.





- Общественный совет ветеранов авиации, каждый из нас лично поддерживает общероссийский проект "Великие имена России", - обратился председатель Общественного совета Дальневосточного отделения Росавиации Анатолий Будник. - Аэропорту Хабаровска есть чем гордиться, ведь мы действительно воздушная гавань для всего Дальнего Востока и больше, чем Борис Езерский никто из нас вместе взятых не сделал.

Именно при Езерском аэропорт Хабаровска получил статус самого современного, принимающего все типы самолетов аэрокомплекса, стал международным, а в 1973 году получил статус третьей воздушной гавани Советского Союза по пассажиропотоку.





- Благодаря Езерскому сегодня Хабаровск может похвастать в отличие от большинства городов страны своим местонахождением в черте городского округа, - рассказывал собравшимся Вячеслав Чупров, лично знавший Езерского и работавший под его началом. -И в те годы было сильное лобби по стране, чтобы аэропорты строились далеко за пределами жилых кварталов. Предлагались районы Анастасьевки или Переяславки. Езерский настолько верил в будущее авиации, что будут летать менее шумные авиалайнеры, что убедил Москву строить аэропорт в черте города.

Пассажиры узнавали информацию из уст пилотов во многом впервые. Одна из пассажирок, находившая в Хабаровске в командировке и улетавшая в Москву, отметила: "Сегодня для меня Дальний Восток стал ближе благодаря такому Хабаровску-патриоту".Люди отмечали, что мало знают историю страны, края; о людях, внесших вклад в развитие территории и были единодушны во мнении, что такие проекты нужны прежде всего нам самим, чтобы вспомнить, узнать о самих себе и тех, благодаря кому мы поднимаемся ввысь.