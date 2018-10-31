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Пассажиры Хабаровского аэропорта узнали, благодаря кому они поднимаются ввысь
Заслуженные пилоты Советского Союза, Российской Федерации обратились к пассажирам аэропорта Хабаровск поддержать проект "Великие имена России" и кандидатуру Езерского Бориса Григорьевича.
К пассажирам и провожающим в полет в Москву, Южно-Сахалинск, Оху вышли одетые по форме, с наградами Чупров Вячеслав Афанасьевич, заслуженный пилот СССР, Грегуль Виталий Константинович, командир эскадрильи вертолетов МИ-6, Ми-8, Коренев Виктор Филимонович, командир эскадрильи самолетов Ил-62, Будник Анатолий Михайлович, заслуженный пилот России, Шпаков Виктор Николаевич, председатель общественного совета при министерстве промышленности и транспорта края.
Именно при Езерском аэропорт Хабаровска получил статус самого современного, принимающего все типы самолетов аэрокомплекса, стал международным, а в 1973 году получил статус третьей воздушной гавани Советского Союза по пассажиропотоку.
Пассажиры узнавали информацию из уст пилотов во многом впервые. Одна из пассажирок, находившая в Хабаровске в командировке и улетавшая в Москву, отметила: "Сегодня для меня Дальний Восток стал ближе благодаря такому Хабаровску-патриоту".
Люди отмечали, что мало знают историю страны, края; о людях, внесших вклад в развитие территории и были единодушны во мнении, что такие проекты нужны прежде всего нам самим, чтобы вспомнить, узнать о самих себе и тех, благодаря кому мы поднимаемся ввысь.
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