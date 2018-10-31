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Вячеслав Шпорт может занять должность в Военно-промышленной комиссии РФ
Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт может занять должность в Военно-промышленной комиссии РФ. Экс-глава региона присутствовал на встрече президента с ушедшими в отставку руководителями субъектов.
"Как сообщил "Известиям" собеседник в администрации президента, бывший руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт может войти в Военно-промышленную комиссию", - сообщает газета "Известия".
Отметим, военно-промышленная комиссия Российской Федерации - постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.
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