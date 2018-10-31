Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт может занять должность в Военно-промышленной комиссии РФ. Экс-глава региона присутствовал на встрече президента с ушедшими в отставку руководителями субъектов.

"Как сообщил "Известиям" собеседник в администрации президента, бывший руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт может войти в Военно-промышленную комиссию", - сообщает газета "Известия".

Отметим, военно-промышленная комиссия Российской Федерации - постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.