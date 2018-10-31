С именем аэропорта Хабаровска определятся к 30 ноября

Финальное голосование конкурса "Великие имена России" стартует 12 ноября. Во втором этапе приняли участие почти 90 тысяч человек, которые предложили разные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте. 11 имен набрали по 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ.

Сейчас специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года.

Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока, Горно-Алтайска.

Стабильно высокий интерес к проекту высказывали губернаторы и другие представители власти, а также спортсмены, писатели, журналисты и общественные деятели. К примеру, в Тюмени запустили интерактивную экскурсию для пассажиров рейсового автобуса, которую приурочили к старту второго этапа конкурса.

Напомним, «Великие имена России» - масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Конкурс организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября и продлится до 30 ноября 2018 года. Итоговые результаты озвучат 5 декабря 2018 года.