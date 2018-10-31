Волонтеров Хабаровского края научат искать пропавших людей

Волонтеров Хабаровского края научат таким направлениям работы, как пожарная безопасность, поиск пропавших людей, оказание первой помощи пострадавшим, психологическая помощь при ЧС. В в столице региона старотовал первый форум для добровольцев «Хабаровский край – территория безопасности». Он объединил около 60 лидеров добровольческого движения, желающих принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Двухдневная программа форума включает в себя практические занятия, мастер-классы и лайфхаки, которые специально подготовили для общественников специалисты краевой Противопожарной службы, Аварийно-спасательной службы Хабаровского края и Центра экстренной психологической помощи. Завершится форум заседанием круглого стола. Его участники обсудят сложности, возникающие в работе волонтерских организаций, а также новые идеи и перспективы дальнейшего сотрудничества с органами власти.

Напомним, в сентябре в Хабаровском крае заработал ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей, в котором участники волонтерских организаций могут пройти бесплатный курс подготовки. Выпускниками центра стали уже 25 человек.



