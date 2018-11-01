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В Хабаровском районе займутся борьбой с социальным сиротством
В Хабаровском районе проведут обучающие семинары и тренинги для молодых семей, а также привезут специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи. Это касается тех семей, где один или оба родителя являются воспитанниками детского дома.
Коллектив детского дома №33 села Тополево принял участие во всероссийском конкурсе «Никому не отдам». Работники учреждения презентовали жюри программу, которую в детском доме начали реализовать в пилотном режиме. Она направлена на борьбу с социальным сиротством.
За грант боролись около 200 участников со всей страны. Программа детского дома №33 «Дети счастливой семьи» вошла в десятку лучших и учреждение получит 720 тысяч рублей на ее поддержку. С помощью полученного гранта специалисты учреждения смогут выезжать во все поселения Хабаровского района, проводить обучающие семинары и тренинги для молодых семей, а также привозить специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи.
Сейчас в Хабаровском крае 794 ребенка воспитываются в 25 детских домах и двух коррекционных школах-интернатах для детей-сирот. За последние три года из-за сокращения числа воспитанников в регионе закрылось 8 детских домов.
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