В Хабаровском районе займутся борьбой с социальным сиротством

В Хабаровском районе проведут обучающие семинары и тренинги для молодых семей, а также привезут специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи. Это касается тех семей, где один или оба родителя являются воспитанниками детского дома.

Коллектив детского дома №33 села Тополево принял участие во всероссийском конкурсе «Никому не отдам». Работники учреждения презентовали жюри программу, которую в детском доме начали реализовать в пилотном режиме. Она направлена на борьбу с социальным сиротством.

- В Хабаровском районе около 40 семей, в которых один или оба родителя являются воспитанниками нашего детского дома. Наша главная задача – помочь молодой семье в воспитании ребенка. Мы помогаем с одеждой, питанием и лекарствами для новорожденных. Для одиноких мам возможно временное проживание в социальной гостиной. Если родителям не с кем оставить ребенка, мы устраиваем временный присмотр и уход. Главное, чтобы ребенок жил в полноценной семье, - рассказала директор детского дома №33 Елена Федорова.

За грант боролись около 200 участников со всей страны. Программа детского дома №33 «Дети счастливой семьи» вошла в десятку лучших и учреждение получит 720 тысяч рублей на ее поддержку. С помощью полученного гранта специалисты учреждения смогут выезжать во все поселения Хабаровского района, проводить обучающие семинары и тренинги для молодых семей, а также привозить специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи.

Сейчас в Хабаровском крае 794 ребенка воспитываются в 25 детских домах и двух коррекционных школах-интернатах для детей-сирот. За последние три года из-за сокращения числа воспитанников в регионе закрылось 8 детских домов.