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Хабаровчане стали призерами WorldSkills Hi-Tech
Призерами в самых масштабных соревнованиях профессионального мастерства среди молодых специалистов в России стали учащийся девятого класса школы №68 Хабаровка Семен Ошаров и студент второго курса Хабаровского технического колледжа Виктор Скородумов. Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге.
Хабаровчане принимали участие в направлении сквозных рабочих профессий промышленности - те, которые применяются на всех видах производств. Призеры Национального чемпионата планируют участвовать в VI региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в конце ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.
Напомним, в Будапеште на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 выпускница Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко - единственный представитель от Хабаровского края - завоевала для сборной России серебряную медаль по компетенции «Технология моды».
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