Хабаровчане стали призерами WorldSkills Hi-Tech

Призерами в самых масштабных соревнованиях профессионального мастерства среди молодых специалистов в России стали учащийся девятого класса школы №68 Хабаровка Семен Ошаров и студент второго курса Хабаровского технического колледжа Виктор Скородумов. Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге.

- На соревнованиях наши ученики занимались электромонтажом гражданских и промышленных объектов, собирали щитки, монтировали осветительные приборы. В финале наша команда успешно справилась с управлением работы лифта, осуществляемое с помощью программного контроллера. Больше месяца мы готовились к чемпионату, разбирая подобные задания в теории и на практике, - рассказала преподаватель Хабаровского технического колледжа Ольга Киселева.

Хабаровчане принимали участие в направлении сквозных рабочих профессий промышленности - те, которые применяются на всех видах производств. Призеры Национального чемпионата планируют участвовать в VI региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в конце ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.

Напомним, в Будапеште на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 выпускница Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко - единственный представитель от Хабаровского края - завоевала для сборной России серебряную медаль по компетенции «Технология моды».