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Север Хабаровского края не останется без продуктов
В Хабаровском крае завершился северный завоз. В Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы доставили топливо, а также 6,4 тыс тонн продуктов питания. Это более 100% от необходимой потребности, которую ежегодно рассчитывают администрации отдаленных территорий. Доставленные за время навигации продукты – партии с большим сроком годности.
В северных районах работает 55 предпринимателей, 37 из них в прошлом году воспользовались компенсацией транспортных расходов за счет субсидий из краевого бюджета. Дотация позволяет сдерживать цены на социально значимые товары. Если раньше в перечень субсидируемых продуктов входила только мука, сахар, сухое молоко, детское питание и яблоки, то сейчас список значительно расширен: здесь также есть рис, гречка, растительное и сливочное масло, макаронные изделия, всего – 21 наименование.
В этом году на софинансирование транспортных расходов в краевом бюджете предусмотрено 19,7 млн рублей. Прием заявок от предпринимателей продолжится до конца года. Чтобы получить субсидию владельцы магазинов должны представить документы, подтверждающие расходы по транспортировке товаров, а также справку об отсутствии задолженности по налогам.
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