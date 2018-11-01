Север Хабаровского края не останется без продуктов

В Хабаровском крае завершился северный завоз. В Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы доставили топливо, а также 6,4 тыс тонн продуктов питания. Это более 100% от необходимой потребности, которую ежегодно рассчитывают администрации отдаленных территорий. Доставленные за время навигации продукты – партии с большим сроком годности.

В северных районах работает 55 предпринимателей, 37 из них в прошлом году воспользовались компенсацией транспортных расходов за счет субсидий из краевого бюджета. Дотация позволяет сдерживать цены на социально значимые товары. Если раньше в перечень субсидируемых продуктов входила только мука, сахар, сухое молоко, детское питание и яблоки, то сейчас список значительно расширен: здесь также есть рис, гречка, растительное и сливочное масло, макаронные изделия, всего – 21 наименование.

«Цены на субсидированные товары значительно меньше, скидка составляет до 40%. Например, килограмм яблок в Аяне по субсидии стоит 180 рублей, а в магазинах, которые не пользуются поддержкой – 240 рублей. Килограмм риса можно купить за 75 рублей при средней розничной цене в 102 рубля. Каждый год период навигации проходит по-разному: летом бывают сильные штормы, поздней осенью – сложная ледовая обстановка. Поэтому мы решили, что постановление правительства о порядке предоставления субсидий должно быть принято в кратчайшие сроки, чтобы предприниматели получили больше времени на транспортировку грузов», - отметил и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

В этом году на софинансирование транспортных расходов в краевом бюджете предусмотрено 19,7 млн рублей. Прием заявок от предпринимателей продолжится до конца года. Чтобы получить субсидию владельцы магазинов должны представить документы, подтверждающие расходы по транспортировке товаров, а также справку об отсутствии задолженности по налогам.