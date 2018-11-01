Портрет Хабаровска представят горожанам

В Хабаровске впервые проводится художественная выставка «Портрет города», посвящённая 160-летию Хабаровска. Открытие состоится 2 ноября в музее истории города.

Организаторами выставки являются дом культуры поселка Берёзовка совместно с музеем истории города Хабаровска.

На выставке представлены работы членов Союза художников России Инги Федосеевой и Вадима Шутого. Оба родились, учились и творчески реализовались в городе Хабаровске. Полотна размещены на первом этаже музея, что позволяет во время экскурсий увидеть город с новой стороны.

В течение трёх недель все желающие смогут посетить выставку. Представленные живописные произведения исполнены в разной технике и созданы в разное время, объединяет их любовь к городу, в котором они создавались.