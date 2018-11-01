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Портрет Хабаровска представят горожанам
В Хабаровске впервые проводится художественная выставка «Портрет города», посвящённая 160-летию Хабаровска. Открытие состоится 2 ноября в музее истории города.
Организаторами выставки являются дом культуры поселка Берёзовка совместно с музеем истории города Хабаровска.
На выставке представлены работы членов Союза художников России Инги Федосеевой и Вадима Шутого. Оба родились, учились и творчески реализовались в городе Хабаровске. Полотна размещены на первом этаже музея, что позволяет во время экскурсий увидеть город с новой стороны.
В течение трёх недель все желающие смогут посетить выставку. Представленные живописные произведения исполнены в разной технике и созданы в разное время, объединяет их любовь к городу, в котором они создавались.
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