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Жилые дома для молодежи построят в Чегдомыне
Для работы на предприятиях поселка Чегдомын не хватает специалистов. Глава района видит решение проблемы в улучшении социальных условий жизни населения.
«Сегодня не хватает местного населения для того, чтобы они работали на предприятии «Ургалуголь». Очень много приезжих людей и необходимо, чтобы они оставались, закреплялись на территории, потому что не хватает человеческого ресурса. На предприятии в три тысячи человек необходимо, чтобы население поселка было не менее 20 тысяч, а у нас 13-14 тысяч жителей. Нам бы 25 тысяч, и тогда бы мы обеспечили своими людьми и, соответственно, город бы прирастал», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
В 2014 году в Чегдомын приехали несколько сот беженцев из Украины, которые были трудоустроены на шахтах и предприятиях Верхнебуреинского района, но со временем многие из них вернулись обратно: кого-то не устроил климат, кого-то условия проживания.
По мнению Алексея Маслова, для того чтобы закрепить население, необходимо улучшать социальную сферу и среду обитания в поселках. Усилия в этом направлении прилагает и самый крупный работодатель района. «Ургалуголь» планирует строить два жилых дома для молодых специалистов.
Для профессиональной подготовки кадров в Чегдомыне есть техникум. Сегодня он занимает неприспособленное здание, поэтому в планах – перевести его в другое помещение. Сейчас этим вопросом занимаются администрация Верхнебуреинского района, компания «Ургалуголь» и министерство образования и науки Хабаровского края. В течение 2-3 лет они постараются решить эту проблему.
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