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Зимний фонтан появится в Хабаровске в ноябре
В Хабаровске начали подготовку пешеходного фонтана к зиме, расположенного на набережной города. В холодное время года струи воды заменит светодиодная конструкция.
Консервация фонтанного комплекса завершится к концу недели. Полюбоваться измененным "холодным фонтаном" можно будет как только установится низкая температура воздуха.
Кроме того, как только заметно похолодает, начнется заливка самого большого катка на Дальнем Востоке.
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