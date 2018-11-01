Зимний фонтан появится в Хабаровске в ноябре

В Хабаровске начали подготовку пешеходного фонтана к зиме, расположенного на набережной города. В холодное время года струи воды заменит светодиодная конструкция.

Консервация фонтанного комплекса завершится к концу недели. Полюбоваться измененным "холодным фонтаном" можно будет как только установится низкая температура воздуха.

Кроме того, как только заметно похолодает, начнется заливка самого большого катка на Дальнем Востоке.