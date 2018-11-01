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Почта России изменит расписание на ноябрьские выходные
В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Хабаровского филиала Почты России в период с 3 по 5 ноября 2018 года.
Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов хабаровского филиала Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
День народного единства для отделений почтовой связи всех классов является выходным. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи вернутся в обычный режим.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет идти по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
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