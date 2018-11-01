Национальные блюда предложат хабаровчанам 4 ноября

В Хабаровском крае в День народного единства пройдут праздничные концерты, фестивали и патриотические акции. Во время фольклорно-этнографического фестиваля, посвященного обычаям и традициям народов России, все желающие смогут насладиться национальными блюдами.

Откроет череду мероприятий «Большой этнографический диктант», который состоится 2 ноября в 12.00. Проверить свои знания по этнографии жители региона смогут на базе 29 краевых площадок и на сайте проекта. Также в канун памятной даты в учебных заведениях края состоятся открытые уроки, тематические классные часы, конкурсы, викторины, спортивные и культурные мероприятия.

Основные мероприятия развернутся 4 ноября в краевой столице. В 12.00 на площади СЗК «Платинум Арена» начнется фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. Для гостей праздника будут организованы тематические фотозоны, показательные выступления по национальным видам спорта, творческие мастер-классы и интерактивные развлекательные площадки. Также можно будет отведать плов и продегустировать блюда корейской, армянской, татарской и осетинской кухни, посетить выставку декоративно-прикладного искусства и присоединиться к «Хороводу дружбы» и песенному флешмобу «Мы единое целое». Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и региональных национальных общественных объединений.

Учреждения культуры в День народного единства поддержат всероссийскую акцию «Ночь искусств». Так, в Дальневосточном художественном музее с 17.00 до 21.00 запланированы творческие встречи с членами Союза художников России, выставки, мастер классы по созданию украшений из муранского стекла, рисованию на поверхности воды, изготовлению изделий из глины от мастерской «Яр-Гончар». Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова с 20.00 до 23.00 предложит своим посетителям кинопоказ документальных фильмов, экскурсии по уникальным выставкам, мастер-классы по лепке из глины, созданию подвижных кукол, бумагопластике, музыкальные выступления. Свои программы для жителей края подготовили также Дальневосточная государственная научная библиотека и краевые театры.

Напомним, День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Он учрежден в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.