Воспитанники детдомов Хабаровского края посетят кухню известного ресторана

В Хабаровском крае во время осенних каникул детей, оставшихся без попечения родителей, познакомят с успешными представителями различных профессий, которые проведут для них мастер-классы и экскурсии. Для воспитанников детских домов организовали образовательные сборы «Вектор роста».

- Участие в мастер-классах придает ребятам уверенности в собственных силах и показывает, что их возможности на самом деле гораздо шире, чем они сами думают. Каждый день ребята проходят разные психологические диагностики, тренинги и получают рекомендации, которые помогут им выбрать свой дальнейший профессиональный путь, - рассказала директор Центра семейного устройства Елена Кондрашина.

В программе образовательных сборов - мастер-класс по искусству фотографии, встреча с поварами и посещение кухни известного ресторана, экскурсия по производственным цехам одного из крупнейших ритейлеров на Дальнем Востоке, посещение ТОГУ и встречи со студентами. Выбрать профессию также поможет «Атлас профессий Хабаровского края» - интернет-ресурс с полной информацией о профессиях и учебных заведениях региона, а также психологическими тестами, помогающими подростку определить круг профессиональных интересов.