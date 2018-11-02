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Воспитанники детдомов Хабаровского края посетят кухню известного ресторана
В Хабаровском крае во время осенних каникул детей, оставшихся без попечения родителей, познакомят с успешными представителями различных профессий, которые проведут для них мастер-классы и экскурсии. Для воспитанников детских домов организовали образовательные сборы «Вектор роста».
В программе образовательных сборов - мастер-класс по искусству фотографии, встреча с поварами и посещение кухни известного ресторана, экскурсия по производственным цехам одного из крупнейших ритейлеров на Дальнем Востоке, посещение ТОГУ и встречи со студентами. Выбрать профессию также поможет «Атлас профессий Хабаровского края» - интернет-ресурс с полной информацией о профессиях и учебных заведениях региона, а также психологическими тестами, помогающими подростку определить круг профессиональных интересов.
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