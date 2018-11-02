Миллионы направят на оснащение детских поликлиник Комсомольска-на-Амуре

27 млн рублей выделит правительство Хабаровского края на оснащение детских поликлиник в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме того, из федеральной казны выделят 55 млн рублей на приобритенеие оборудования. Об этом заявил министр здравоохранения края Александр Витько.

- С 1 января 2019 года в больнице № 2 также будет запущен сосудистый центр, для которого за счет резервного фонда Президента Российской Федерации приобретен ангиографический комплекс стоимостью 55 млн рублей. Однако параллельно с этим необходимо решать кадровый вопрос. В Комсомольске-на-Амуре укомплектованность учреждений здравоохранения врачами составляет 78%, - сказал инистр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

На данный момент в Комсомольске-на-Амуре не хватает 130 врачей, в том числе 19 педиатров и 29 терапевтов, что влияет на доступность медицинской помощи, длительность ее ожидания и удовлетворенность горожан оказанными услугами. Чтобы решить эту проблему, в медицинские вузы направляются студенты-целевики от учреждений здравоохранения города. В 2018 году в Комсомольск после окончания медвузов прибыло 42 специалиста. В 2019 году в больницы и поликлиники пополнит еще 51 молодой специалист.