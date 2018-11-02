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Миллионы направят на оснащение детских поликлиник Комсомольска-на-Амуре
27 млн рублей выделит правительство Хабаровского края на оснащение детских поликлиник в Комсомольске-на-Амуре.
Кроме того, из федеральной казны выделят 55 млн рублей на приобритенеие оборудования. Об этом заявил министр здравоохранения края Александр Витько.
На данный момент в Комсомольске-на-Амуре не хватает 130 врачей, в том числе 19 педиатров и 29 терапевтов, что влияет на доступность медицинской помощи, длительность ее ожидания и удовлетворенность горожан оказанными услугами. Чтобы решить эту проблему, в медицинские вузы направляются студенты-целевики от учреждений здравоохранения города. В 2018 году в Комсомольск после окончания медвузов прибыло 42 специалиста. В 2019 году в больницы и поликлиники пополнит еще 51 молодой специалист.
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