Жителям Хабаровского края предлагают встать на учет для поиска работы

В регионе стартовал проект «Кадровый резерв Хабаровского края». Желающие по упрощённой форме смогут встать на учет для поиска работы. Организатор проекта - краевой комитет по труду и занятости населения. В ведомстве рассчитывают таким способом аккумулировать скрытые трудовые ресурсы в регионе.

- Мы провели анализ, который показал, что в нашем регионе немало жителей в трудоспособном возрасте, которые не трудоустроены и официально не ищут работу. Многие из них не готовы проходить традиционную форму постановки для поиска вакансий. От заявителя требуется большой пакет документов. Кроме того, непроста и процедура постановки на учет. После первичного обращения необходимо прийти через 10 дней, чтобы получить статус безработного, а в дальнейшем постоянно сообщать в центр занятости о встречах с работодателями, - отметил начальник отдела организации проектной деятельности по поддержке занятости комитета Александр Грудев.

В Хабаровском крае сформируют электронную базу данных для работодателей в различных отраслях. При этом чтобы попасть в нее, не обязательно быть безработным. На учет будут ставить и тех, кто планирует увольнение либо смену сферы деятельности.

Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в один из филиалов центра занятости. В дальнейшем на официальном портале службы занятости (sz27.ru) будет запущена электронная форма для регистрации.