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Жителям Хабаровского края предлагают встать на учет для поиска работы
В регионе стартовал проект «Кадровый резерв Хабаровского края». Желающие по упрощённой форме смогут встать на учет для поиска работы. Организатор проекта - краевой комитет по труду и занятости населения. В ведомстве рассчитывают таким способом аккумулировать скрытые трудовые ресурсы в регионе.
В Хабаровском крае сформируют электронную базу данных для работодателей в различных отраслях. При этом чтобы попасть в нее, не обязательно быть безработным. На учет будут ставить и тех, кто планирует увольнение либо смену сферы деятельности.
Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в один из филиалов центра занятости. В дальнейшем на официальном портале службы занятости (sz27.ru) будет запущена электронная форма для регистрации.
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