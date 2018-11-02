Фургал предложил снять мораторий на проведение конкурсов на участки для рыболовства

Губернатор Хабаровского края на совещании в Генпрокуратуре РФ отметил, что необходимо возобновить проведение конкурсов на предоставление участков для любительского и спортивного рыболовства. Мораторий на проведение конкурса был введен в 2011 году. В правительстве Хабаровского края уже подготовили соответствующие предложения.

На совещании в ведомстве обсуждали вопросы, связанные с борьбой с незаконным ловом и оборотом водных биоресурсов в акватории Амура и Амурского лимана. На Дальнем Востоке около 80% от всех выловленных объемов рыбы в пресноводных водоемах приходится на бассейн Амура. На реках действует 212 рыбопромысловых участков, на которых ежегодно добывается более 35 тыс. тонн лососевых. Однако прогнозируемые и реальные показатели улова рыбы постоянно снижаются из-за ненадлежащего состояния законности. Только за два последних года прокуратурой было выявлено более 3 тысяч нарушений закона в этой сфере.

Глава Хабаровского края отметил, что правительство региона неоднократно обращало внимание Росрыболовства и Минсельхоза России на слишком малую численность государственных инспекторов. На каждого из них сейчас приходится около 2 тысяч километров рек.

- От их работы по охране нерестилищ во многом зависит объем ресурсной базы. Мы предлагаем, как можно быстрее начать решать кадровые вопросы, а также передать часть полномочий по госнадзору в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на уровень субъекта, - отметил Сергей Фургал.

Сергей Фургал также выступил с предложением на законодательном уровне упростить получение разрешения на рыбную ловлю для дальневосточников. В частности, для коренных малочисленных народов севера, которые жалуются на сложность оформления заявок на предоставление квот. Некоторые не успевают их подать в установленные сроки, лишаясь права на рыбную ловлю. Осложняет ситуацию и запрет на использование сетей. Ограничения введены в июне этого года.

- Рыбная ловля для многих жителей бассейна Амура, особенно коренных народов – традиционный вид деятельности и основа рациона. Например, на берегах реки Амгунь, которая является одним из главных притоков Амура, проживает около 5 тысяч человек. Из-за особенностей гидрологии ловить рыбу без сетей очень сложно. Поэтому вопрос смягчения условий лова здесь имеет большую социальную значимость, - подчеркнул губернатор.



