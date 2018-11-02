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Фургал предложил снять мораторий на проведение конкурсов на участки для рыболовства
Губернатор Хабаровского края на совещании в Генпрокуратуре РФ отметил, что необходимо возобновить проведение конкурсов на предоставление участков для любительского и спортивного рыболовства. Мораторий на проведение конкурса был введен в 2011 году. В правительстве Хабаровского края уже подготовили соответствующие предложения.
На совещании в ведомстве обсуждали вопросы, связанные с борьбой с незаконным ловом и оборотом водных биоресурсов в акватории Амура и Амурского лимана. На Дальнем Востоке около 80% от всех выловленных объемов рыбы в пресноводных водоемах приходится на бассейн Амура. На реках действует 212 рыбопромысловых участков, на которых ежегодно добывается более 35 тыс. тонн лососевых. Однако прогнозируемые и реальные показатели улова рыбы постоянно снижаются из-за ненадлежащего состояния законности. Только за два последних года прокуратурой было выявлено более 3 тысяч нарушений закона в этой сфере.
Глава Хабаровского края отметил, что правительство региона неоднократно обращало внимание Росрыболовства и Минсельхоза России на слишком малую численность государственных инспекторов. На каждого из них сейчас приходится около 2 тысяч километров рек.
Сергей Фургал также выступил с предложением на законодательном уровне упростить получение разрешения на рыбную ловлю для дальневосточников. В частности, для коренных малочисленных народов севера, которые жалуются на сложность оформления заявок на предоставление квот. Некоторые не успевают их подать в установленные сроки, лишаясь права на рыбную ловлю. Осложняет ситуацию и запрет на использование сетей. Ограничения введены в июне этого года.
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