Названы самые "аварийные" мужские и женские имена

Специалисты из Института риска "АльфаСтрахование" проанализировали 180 тысяч страховых случаев при ДТП и составили список мужских и женских имен, носители которых чаще всего попадают в аварии. Среди мужчин "лидируют" Александры, а среди женщин - Елены.

Среди мужчин практически каждое двенадцатое ДТП произошло по вине Александров. На втором месте оказались Сергеи, а на третьем — Алексеи. В первую десятку также вошли - Владимир, Андрей, Дмитрий, Евгений, Николай, Михаил и Юрий.

Среди женщин самым "аварийным" оказалось имя Елена, затем Ольга, замыкает тройку — Татьяна. Также в десятке такие имена, как Наталья, Ирина, Юлия, Светлана, Екатерина, Анна и Анастасия.

Составители рейтинга отметили, что первая пятерка у мужчин и женщин состоит из популярных имен поколения 25-40-летних, а большинство аварий происходит как раз по вине людей в возрасте от 26 до 34 лет, поэтому эти имена и возглавляют списки.





