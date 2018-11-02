Новости
Названы самые "аварийные" мужские и женские имена
Специалисты из Института риска "АльфаСтрахование" проанализировали 180 тысяч страховых случаев при ДТП и составили список мужских и женских имен, носители которых чаще всего попадают в аварии. Среди мужчин "лидируют" Александры, а среди женщин - Елены.
Среди мужчин практически каждое двенадцатое ДТП произошло по вине Александров. На втором месте оказались Сергеи, а на третьем — Алексеи. В первую десятку также вошли - Владимир, Андрей, Дмитрий, Евгений, Николай, Михаил и Юрий.
Среди женщин самым "аварийным" оказалось имя Елена, затем Ольга, замыкает тройку — Татьяна. Также в десятке такие имена, как Наталья, Ирина, Юлия, Светлана, Екатерина, Анна и Анастасия.
Составители рейтинга отметили, что первая пятерка у мужчин и женщин состоит из популярных имен поколения 25-40-летних, а большинство аварий происходит как раз по вине людей в возрасте от 26 до 34 лет, поэтому эти имена и возглавляют списки.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 372
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 480
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 650
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 276
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136