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Фукусима будет работать в Хабаровске
Бывший генконсул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима приступил к работе в Хабаровске в должности генерального консула. Генконсульство Японии в Хабаровске намерено и в дальнейшем оказывать активное содействие в проведении культурных мероприятий, а также расширении взаимодействия в сфере экономики, туризма, молодежных и гуманитарных обменов.
Масанори Фукусима сообщил, что около 30 лет назад, когда он работал в Генеральном консульстве в Находке, ему довелось несколько раз побывать в Хабаровске.
В рамках "Года Японии в России" проводятся различные культурные мероприятия. В сентябре этого года перед жителями консульского округа от Хабаровска до Иркутска выступили молодежные творческие коллективы из Японии - участники программы "Транссибирский поезд дружбы". В каждом из городов на пути следования "Поезда дружбы" после концерта зрители смогли напрямую пообщаться с гостями из Японии. В октябре в Хабаровске проводились мастер-классы и показательное выступление Японского Дома боевых искусств "Ниппон Будокан".
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