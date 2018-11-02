Фукусима будет работать в Хабаровске

Бывший генконсул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима приступил к работе в Хабаровске в должности генерального консула. Генконсульство Японии в Хабаровске намерено и в дальнейшем оказывать активное содействие в проведении культурных мероприятий, а также расширении взаимодействия в сфере экономики, туризма, молодежных и гуманитарных обменов.

Масанори Фукусима сообщил, что около 30 лет назад, когда он работал в Генеральном консульстве в Находке, ему довелось несколько раз побывать в Хабаровске.

"Опыт общения с жителями Дальнего Востока и Восточной Сибири позволил почувствовать тепло и доброту россиян. С Дальним Востоком России связаны воспоминания моей молодости, поэтому работа на этой земле доставляет мне большую радость", - отметил генконсул.

В рамках "Года Японии в России" проводятся различные культурные мероприятия. В сентябре этого года перед жителями консульского округа от Хабаровска до Иркутска выступили молодежные творческие коллективы из Японии - участники программы "Транссибирский поезд дружбы". В каждом из городов на пути следования "Поезда дружбы" после концерта зрители смогли напрямую пообщаться с гостями из Японии. В октябре в Хабаровске проводились мастер-классы и показательное выступление Японского Дома боевых искусств "Ниппон Будокан".

"Япония и Россия - это страны-соседи. В Японии есть пословица: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Эта пословица означает, что при трудной обстановке в жизни более надежно рассчитывать на помощь соседей, чем на помощь родственников, живущих далеко. Дальний Восток России и Восточная Сибирь находятся ближе всех других российских регионов по отношению к Японии. Со своей стороны я в качестве Генерального консула хочу приложить максимальные усилия для того, чтобы мы стали по-настоящему "душевными соседями", - говорится в обращении генконсула.