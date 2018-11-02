Дворовые хоккейные коробки зальют за счет хабаровчан

С наступлением устойчивых минусовых температур в Хабаровске зальют 72 хоккейные коробки. Больше всего появится в Индустриальном районе - 28 дворовых катков, в Центральном – 7, в Краснофлотском – 17, в Кировском районе – 6, в Железнодорожном – 14.

В рамках конкурса «Спортивный город», который проводится с 2006 года с целью выявить самые лучшие зимние спортивные сооружения в микрорайонах, специалисты администрации города объехали каждую из этих площадок. Они оценили состояние бортов, сетки, ворот, нанесенной на ограждение символики.

«Есть мелкие недочеты, которые управляющие организации устранят. А вообще отрадно, что горожане понимают важность создания во дворах катков, которые зимой становятся излюбленным местом для детей. Стоимость заливки и содержания дворовой хоккейной коробки составляет около 16 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на всех собственников многоквартирного дома, то получается вполне приемлемая сумма», — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный .

Но не только во дворах смогут покататься горожане зимой. В Хабаровске будут залиты большие катки стадионов «Юность», «Заря», «Нефтяник». Еще ряд площадок для катания на коньках появится в парках, возле учреждений культуры и образования в разных районах города. А любители походить на лыжах смогут сделать это в парке «Динамо» и в парке «ДОФ», где в нынешнем году будет организован прокат лыж.