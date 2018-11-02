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Дворовые хоккейные коробки зальют за счет хабаровчан
С наступлением устойчивых минусовых температур в Хабаровске зальют 72 хоккейные коробки. Больше всего появится в Индустриальном районе - 28 дворовых катков, в Центральном – 7, в Краснофлотском – 17, в Кировском районе – 6, в Железнодорожном – 14.
В рамках конкурса «Спортивный город», который проводится с 2006 года с целью выявить самые лучшие зимние спортивные сооружения в микрорайонах, специалисты администрации города объехали каждую из этих площадок. Они оценили состояние бортов, сетки, ворот, нанесенной на ограждение символики.
Но не только во дворах смогут покататься горожане зимой. В Хабаровске будут залиты большие катки стадионов «Юность», «Заря», «Нефтяник». Еще ряд площадок для катания на коньках появится в парках, возле учреждений культуры и образования в разных районах города. А любители походить на лыжах смогут сделать это в парке «Динамо» и в парке «ДОФ», где в нынешнем году будет организован прокат лыж.
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