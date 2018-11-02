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Хабаровчан объединит "Ночь искусств"
Всероссийская акция «Ночь искусств» в Хабаровске пройдет под слоганом «Искусство объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.
Все площадки Хабаровска, которые примут участие в акции, будут работать дольше обычного. Для гостей подготовят конкурсы и викторины, концерты и кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.
Раньше всех к акции присоединится музей истории города. Третьего ноября с 18 до 21 часа пройдет мероприятие под названием «Искусство принадлежит народу». Музей подготовил интересную программу. Вас ожидает - интерактивные программы, музыкально-поэтическое театральное представление. В рамках проекта «живой истории» посетителям будет предоставлена уникальная возможность не только увидеть, но и прикоснуться ко многим историческим артефактам начал XX века. Посещение этого вечера искусств платное – 300 рублей.
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