Хабаровчан объединит "Ночь искусств"

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Хабаровске пройдет под слоганом «Искусство объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

Все площадки Хабаровска, которые примут участие в акции, будут работать дольше обычного. Для гостей подготовят конкурсы и викторины, концерты и кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.

Раньше всех к акции присоединится музей истории города. Третьего ноября с 18 до 21 часа пройдет мероприятие под названием «Искусство принадлежит народу». Музей подготовил интересную программу. Вас ожидает - интерактивные программы, музыкально-поэтическое театральное представление. В рамках проекта «живой истории» посетителям будет предоставлена уникальная возможность не только увидеть, но и прикоснуться ко многим историческим артефактам начал XX века. Посещение этого вечера искусств платное – 300 рублей.

На следующий день, 4 ноября, ночь искусств пройдет в Гродековском музее с 20 до 23 часов. В этот вечер хабаровчан и гостей города ждет насыщенная культурно-историческая программа. Выставочные проекты, творческие мастерские, ликбезы и мастер-классы, просмотр немого кино в со провождении тапера, этнографическая игра-путешествие для семейной аудитории, игротека и многое другое. Стоимость билета – 250 рублей, дети до 5 лет - бесплатно.

Также 4 ноября "Ночь искусств" пройдет в Дальневосточном художественном музее с 17 до 21 часов. Стоимость билета - 500 рублей.