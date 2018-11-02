Новости
Через Хабаровскую таможню китаец хотел вывезти золото в телефоне
В Хабаровске житель КНР пытался провезти в своем смартфоне почти 200 грамм золота. Гражданин Поднебесной уверял таможенников, что телефон сломан и он везет его ремонтировать.
Во время таможенного контроля в международном аэропорту Хабаровска у одного из пассажиров, вылетающих в город Харбин, рентгенустановка позволила инспектору рассмотреть необычное вложение в сотовом телефоне. Турист пояснил, что устройство сломано, и он везет его в Китай, так как в Хабаровске починить не смог.
Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, результаты экспертизы показали, что внутри телефона действительно находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей.
Отметим, Шлиховое золото – золото, которое только отмыто в месторождениях у берегов рек, но еще не прошло стадию плавления и аффинажа.
Ответственность за незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля путем использования тайников предусмотрена частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Гражданину Китая грозит наказание в виде штрафа от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 377
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 484
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 655
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 280
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136