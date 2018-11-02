Через Хабаровскую таможню китаец хотел вывезти золото в телефоне

В Хабаровске житель КНР пытался провезти в своем смартфоне почти 200 грамм золота. Гражданин Поднебесной уверял таможенников, что телефон сломан и он везет его ремонтировать.

Во время таможенного контроля в международном аэропорту Хабаровска у одного из пассажиров, вылетающих в город Харбин, рентгенустановка позволила инспектору рассмотреть необычное вложение в сотовом телефоне. Турист пояснил, что устройство сломано, и он везет его в Китай, так как в Хабаровске починить не смог.



Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, результаты экспертизы показали, что внутри телефона действительно находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей.

Отметим, Шлиховое золото – золото, которое только отмыто в месторождениях у берегов рек, но еще не прошло стадию плавления и аффинажа.



Ответственность за незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля путем использования тайников предусмотрена частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Гражданину Китая грозит наказание в виде штрафа от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией.



