В Хабаровске потребуют обезопасить школьников на митинге

Обезопасить школьников города на улицах и перекрестках Хабаровска призывают общественники. В субботу, 3 ноября, они выйдут на митинг, чтобы собрать подписи под соответствующим обращением к местным и федеральным властям.

Митинг, начало которого заявлено на 12 часов, соберется на Комсомольской площади. Неравнодушные граждане намерены составить список небезопасных для школьников перекрестков и подходов к учебным заведениям, где дети рискуют оказаться под колесами проезжающих автомобилей. Обеспокоенных родителей поддержали в региональном отделении «Справедливой России». Местная парторганизация согласовала проведение митинга с городскими властями.

- Вопрос безопасности детей на дорогах города поднял представитель нашей партии Владимир Рыбалко. В адрес мэрии, правительства края и полномочного представителя президента в ДФО он писал письма и даже получал ответы. Но эффекта нет. Поэтому принято решение провести митинг. На нем все желающие смогут назвать адреса небезопасных пешеходных переходов, которые приходится преодолевать детям по дороге из дома в школу и обратно. Также будет организован сбор подписей под обращением к губернатору края и полпреду президента. Мы намерены потребовать от властей привести подходы к школам в безопасное состояние, установить, где необходимо, светофоры. Затем будем отслеживать исполнение этих требований, - рассказал Михаил Молокоедов, руководитель общественной приемной регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Состояние опасных объектов до полного исправления ситуации будут документировать активисты молодежного отделения партии из организации «Справедливая сила», пообещал представитель эсеров. При этом все материалы разместят в открытом доступе на интернет-ресурсах.

- Отталкиваясь от реалий, можно предположить, что дорожные работы на проблемных объектах, о которых мы сообщим, будут выполняться в теплое время следующего года. Зимой никто асфальт класть не будет. Но, возможно, установят светофоры. Мы постараемся повлиять на то, чтобы это было сделано как можно скорее. У чиновников тоже есть дети, которые тоже ходят в школы. Проблема касается всех, независимо от партийной принадлежности и того, кто чем занимается, - отметил Михаил Молокоедов.

Ранее газета «Молодой дальневосточник XXI век» рассказывала о безуспешных попытках хабаровчанина Владимира Рыбалко призвать чиновников обезопасить школьников одного из микрорайонов города по дороге в учебное заведение. Начиная с марта мужчина пытается добиться установки ограждений, которые бы защитили пешеходов от непрерывного потока машин на подходе к школе №10 по переулку Дзержинского. Видя нежелание городских служб устранить проблему, он два месяца проводил одиночные пикеты перед зданием городской администрации.