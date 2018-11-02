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В Хабаровске потребуют обезопасить школьников на митинге
Обезопасить школьников города на улицах и перекрестках Хабаровска призывают общественники. В субботу, 3 ноября, они выйдут на митинг, чтобы собрать подписи под соответствующим обращением к местным и федеральным властям.
Митинг, начало которого заявлено на 12 часов, соберется на Комсомольской площади. Неравнодушные граждане намерены составить список небезопасных для школьников перекрестков и подходов к учебным заведениям, где дети рискуют оказаться под колесами проезжающих автомобилей. Обеспокоенных родителей поддержали в региональном отделении «Справедливой России». Местная парторганизация согласовала проведение митинга с городскими властями.
Состояние опасных объектов до полного исправления ситуации будут документировать активисты молодежного отделения партии из организации «Справедливая сила», пообещал представитель эсеров. При этом все материалы разместят в открытом доступе на интернет-ресурсах.
Ранее газета «Молодой дальневосточник XXI век» рассказывала о безуспешных попытках хабаровчанина Владимира Рыбалко призвать чиновников обезопасить школьников одного из микрорайонов города по дороге в учебное заведение. Начиная с марта мужчина пытается добиться установки ограждений, которые бы защитили пешеходов от непрерывного потока машин на подходе к школе №10 по переулку Дзержинского. Видя нежелание городских служб устранить проблему, он два месяца проводил одиночные пикеты перед зданием городской администрации.
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