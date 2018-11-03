Соцпроекты в Хабаровском крае получат 28 млн рублей

По итогам второго всероссийского конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества в числе победителей – 21 социальный проект Хабаровского края. На реализацию своих инициатив общественные организации региона получат более 28 млн рублей.

Всего на конкурс от Хабаровского края поступило 114 заявок. Наибольшее количество проектов было представлено в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни, социального обслуживания и социальной поддержки и защиты граждан, поддержки молодежных проектов, семьи, материнства, отцовства и детства, развития гражданского общества.

В числе победителей проект «Моё детство – добрый конь» Хабаровского краевого физкультурно-спортивного клуба инвалидов. Он направлен на реабилитацию детей от 2-х до 18-ти лет с поражением опорно-двигательного аппарата, с синдромом Дауна и с нарушением аутистического спектра. Участие в проекте примет 21 семья из Хабаровска и близлежащих районов края, имеющая детей-инвалидов. Для них будет организовано 300 реабилитационных занятий развивающей верховой езды. Как отмечают авторы проекта, международный и отечественный опыт показывает, что лечебная верховая езда очень эффективна. Проект рассчитан на год - с ноября 2018 года до октября 2019 года. На реализацию своей инициативы ее авторы получат грант в размере почти 900 тысяч рублей.

«Хабаровский край является активным участником конкурсов Президентских грантов. В этом году от нас было подано наибольшее количество заявок среди регионов ДФО - 114. Вместе с тем, с каждым годом растет не только количество проектов, но и их качество. По итогам только двух конкурсов этого года общественникам региона на решение социальных вопросов удалось привлечь в край уже более 50 млн рублей. Во многом это стало возможным благодаря краевой программе поддержки некоммерческих организаций. Она действует уже больше пяти лет. В этом году специалисты краевых ресурсных центров по поддержке СОНКО совместно с сотрудниками министерства внутренней политики и информации края провели более 30 обучающих мероприятий, направленных на подготовку заявок на конкурс президентских грантов, проконсультировали 130 НКО края, провели экспертизу свыше ста заявок, – отметили в министерстве внутренней политики и информации края.

Напомним, конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся более 13 лет по поручению Президента РФ Владимира Путина. На второй конкурс этого года поступило 9 843 проектов из всех 85 регионов страны. Победителями признаны 2022 инициативы. Между ними будут распределены почти 4,7 млрд рублей.