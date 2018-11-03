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Соцпроекты в Хабаровском крае получат 28 млн рублей
По итогам второго всероссийского конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества в числе победителей – 21 социальный проект Хабаровского края. На реализацию своих инициатив общественные организации региона получат более 28 млн рублей.
Всего на конкурс от Хабаровского края поступило 114 заявок. Наибольшее количество проектов было представлено в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни, социального обслуживания и социальной поддержки и защиты граждан, поддержки молодежных проектов, семьи, материнства, отцовства и детства, развития гражданского общества.
В числе победителей проект «Моё детство – добрый конь» Хабаровского краевого физкультурно-спортивного клуба инвалидов. Он направлен на реабилитацию детей от 2-х до 18-ти лет с поражением опорно-двигательного аппарата, с синдромом Дауна и с нарушением аутистического спектра. Участие в проекте примет 21 семья из Хабаровска и близлежащих районов края, имеющая детей-инвалидов. Для них будет организовано 300 реабилитационных занятий развивающей верховой езды. Как отмечают авторы проекта, международный и отечественный опыт показывает, что лечебная верховая езда очень эффективна. Проект рассчитан на год - с ноября 2018 года до октября 2019 года. На реализацию своей инициативы ее авторы получат грант в размере почти 900 тысяч рублей.
Напомним, конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся более 13 лет по поручению Президента РФ Владимира Путина. На второй конкурс этого года поступило 9 843 проектов из всех 85 регионов страны. Победителями признаны 2022 инициативы. Между ними будут распределены почти 4,7 млрд рублей.
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