В Хабаровском крае поддержат оленеводов миллионами

В Хабаровском крае изменился размер финансовой поддержки северного оленеводства. В 2018 году на эти цели предусмотрено 2 млн рублей. Для сравнения, в 2017 году на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию численности стада личным хозяйствам и общинам было направлено около 1,5 млн рублей.

«В этом году за счет субсидии возместить до 100 процентов понесенных затрат смогут оленеводы Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Эти территории являются традиционными для такого вида деятельности. Финансовая поддержка позволит увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование и корма, направить средства на охрану стада от хищных зверей, а также ускорить чипирование оленей, как того требует Техрегламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясных продуктов. Все это позволит оленеводам не только реализовывать мясо, но и расширять рынки сбыта», - пояснили в краевом министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

По данным на январь 2018 года, численность северных оленей в регионе составляет 4774 голов, это на 133 больше, чем годом ранее. Около 70 процентов содержится в личных хозяйствах, остальные – в общинах коренных малочисленных народов Севера. Это «Оленевод» и «Эжан» в Аяно-Маяском, «Кела», «Нядбаки» и «Малтан» в Охотском и «Орон» и «Нёут» в Тугуро-Чумиканском районах.

В рамках мероприятий по развитию северных территорий края, предусмотрены преференциальные режимы для производителей, которые осуществляют свою деятельность в сложных климатических условиях. Например, это повышающие коэффициенты и дополнительные баллы при участии в конкурсах на предоставление субсидий, а также снижение доли собственных средств с 30 до 10%, при получении грантовой поддержки на строительство животноводческих ферм молочного направления.