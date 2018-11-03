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В Хабаровском крае поддержат оленеводов миллионами
В Хабаровском крае изменился размер финансовой поддержки северного оленеводства. В 2018 году на эти цели предусмотрено 2 млн рублей. Для сравнения, в 2017 году на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию численности стада личным хозяйствам и общинам было направлено около 1,5 млн рублей.
По данным на январь 2018 года, численность северных оленей в регионе составляет 4774 голов, это на 133 больше, чем годом ранее. Около 70 процентов содержится в личных хозяйствах, остальные – в общинах коренных малочисленных народов Севера. Это «Оленевод» и «Эжан» в Аяно-Маяском, «Кела», «Нядбаки» и «Малтан» в Охотском и «Орон» и «Нёут» в Тугуро-Чумиканском районах.
В рамках мероприятий по развитию северных территорий края, предусмотрены преференциальные режимы для производителей, которые осуществляют свою деятельность в сложных климатических условиях. Например, это повышающие коэффициенты и дополнительные баллы при участии в конкурсах на предоставление субсидий, а также снижение доли собственных средств с 30 до 10%, при получении грантовой поддержки на строительство животноводческих ферм молочного направления.
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