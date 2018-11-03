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В Хабаровском районе отремонтируют дороги
В Хабаровской агломерации в этом году приведено в нормативное состояние 118 километров дорог. В 2019 году собираются привести в нормативное состояние еще 142,7 тысяч кв. м дорожного полотна. Это, в первую очередь, транзитные, подъездные и внутрипоселковые автодороги.
На данный момент в Хабаровске отремонтировано 93 км дорог, а также установлено 12 комплексов фото- и видеофиксации. В числе наиболее крупных объектов - Воронежское, Березовское, Чернореченское шоссе, улицы Тихоокеанская, Краснодарская, Санаторная, Ленинградская, Брестская и др. Кроме того, сейчас в работе находятся три объекта, которые выполняются по долгосрочным контрактам до 2019 года. Это ремонт улиц Запарина и Выборгской, а также капитальный ремонт улицы Краснореченской. В Хабаровском районе отремонтировали дороги в Ильинке, Некрасовке, Тополево и Ракитном.
В 2019 году проект станет более масштабным. Администрацией Хабаровского района и министерством промышленности и транспорта края согласовано включение в план новых сел - Корсаково, Осиновая Речка, Мичуринское, Мирное, Восточное, Сергеевка, Галкино, Дружба, Бычиха, Казакевичево, Корфовское.
Напомним, в 2017 году край стал участником проекта "Безопасные и качественные дороги" с 640-тысячной агломерацией, которая на тот момент включала в себя краевой центр и четыре сельских поселения Хабаровского района. До 2025 года планируется отремонтировать 579 км дорог. Общий объем финансирования составит порядка 13 млрд. рублей.
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