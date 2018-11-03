Приамурский зоосад меняет входной билет на тыкву

Приамурский зоосад имени В.П. Сысоева устроил "тыквенную" акцию с 3 по 5 ноября. Теперь вместо билета можно расплатиться тыквой за вход.

Условия участия в акции:

1. Для получения одного билета вес тыквы (или нескольких) должен быть не менее 3 кг.

2. Если вес тыквы составляет более 3-х кг., то каждые полные 3 кг. сверх установленного минимума дают право бесплатного прохода (тыква весом в 9 кг=3 билета).

3. Тыква должна быть свежей и неиспорченной.

4. Акция действует только с 3 по 5 ноября, билеты на будущие посещения не выдаются.

Собранные тыквы пойдут на корм животным. В них много кальция, калия, фосфора, железа, меди, фтора и цинка. В мякоти тыквы содержится группа витаминов В, С, каротин.



