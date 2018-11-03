Хабаровчане составят народную карту проблемных пешеходных переходов

Митинг за безопасность детей на улицах города состоялся в Хабаровске. Горожане потребовали от чиновников признать проблему опасных подходов к школам и не допустить несчастных случаев на дорогах с участием маленьких пешеходов.

Трое хабаровских школьников погибли в этом году в ДТП. Более семидесяти получили травмы. Такие данные озвучили в ходе митинга, который состоялся сегодня, в субботу 3 ноября, на Комсомольской площади по инициативе регионального отделения «Справедливой России».

Мероприятие собрало около двадцати участников, обеспокоенных безопасностью детей на дорогах. До этого, по словам организаторов, в адрес местных властей были направлены письма, под которыми свои подписи поставили около 700 горожан. Люди поддерживают гражданского активиста Владимира Рыбалко. Он уже более полугода добивается, чтобы городские службы обеспечили безопасные пешеходные подходы к школе №10 по пер. Дзержинского, а с сентября стоит в одиночных пикетах перед мэрией Хабаровска.

Требования активиста, по его словам, надзорные органы нашли обоснованными. Однако власти краевого центра оспорили соответствующее постановление прокуратуры через суд. При этом, чтобы сделать проблемный участок дороги безопасным, уверен Владимир Рыбалко, достаточно всего лишь установить защитные блоки, которые отгородят пешеходов от непрерывного транспортного потока. Это потребует минимум времени и обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

Между тем, чиновники не могут не замечать проблему. Однако связана она для них, по-видимому, не с состоянием тротуаров, по которым школьники спешат на уроки и обратно домой, а с инициативами граждан.

- Рыбалко стоит 40 дней под окнами председателя городской Думы Савкова. До проблемного объекта – тридцать минут хода. Он туда ни разу не подошел. И с сарказмом в телеэфире одной из местных программ говорит: «Не заголодал бы наш активист». Что за вызов такой?! – не смог скрыть эмоции один из участников митинга.

- Сергей Савков отвечал на вопросы телезрителей, и все они касались безопасных пешеходных переходов в нашем городе. Это о чем говорит? О том, что люди в администрации не работают, не выполняют свои обязанности! Получается ужасная картина! И называть Владимира Рыбалко пиарщиком, мягко говоря, не тактично, - присоединилась пенсионерка Лидия Петровна.

- Они забыли, что они слуги народа! Выборные! А к нам относятся с таким пренебрежением! Нельзя ждать повторения трагедий, так, как это было в Кемерово! – не смогла скрыть своего возмущения еще одна женщина.



Организаторы митинга намерены обратиться к региональным и федеральным властям, чтобы найти рычаги воздействия на мэрию. В частности, составлены письма на имя нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и в администрацию президента России. Начат сбор подписей под этими письмами.

Кроме того, неравнодушные жители города могут помочь в составлении народной карты проблемных пешеходных переходов Хабаровска. Она разместится на специально созданном для этого ресурсе zorrograd.ru.