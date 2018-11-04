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Сергей Фургал поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства
4 ноября в России отметят День народного единства. С этой праздничной датой жителей Хабаровского края поздравил губернатор Сергей Фургал. Глава регион отметил, что этот праздник объединяет всех жителей страны и очень важен для сохранения истории.
- Единство – мощная созидательная сила, способная в ключевые моменты изменить ход истории. Во все времена наши предки вместе преодолевали любые преграды и трудности, добивались великих побед, - сказал Сергей Фургал.
Губернатор подчеркнул, что Хабаровский край – многонациональный регион. На основе дружбы и взаимного уважения здесь живут 145 народов и этнических групп.
- Мы едины в своей любви и преданности родной дальневосточной земле. Каждый из нас трудится и своими успехами преображает жизнь. Убежден, вместе мы способны добиться большего и сделать Хабаровский край благополучным, самодостаточным и процветающим регионом России. Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов на благо родного края и Отечества, - сказал Сергей Фургал.
Кроме того, в адрес главы региона направили свои поздравления жителям Хабаровского края президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
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