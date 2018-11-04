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Павел Коган обсудил с хабаровской молодежью наставничество
Посол Года добровольца в России, художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), Народный артист России Павел Коган пообщался с молодыми активистами края. Они спросили гостя о детстве и начале карьеры, а также подняли темы добровольчества и наставничества: что нужно сделать, чтобы стать Послом Года добровольца.
Отметим, Павел Коган находится в Хабаровске вместе с оркестром. 1 ноября в краевой Филармонии в рамках тура МГАСО состоялся их концерт. Он выразил надежду, что молодежь будет чаще бывать на подобных выступлениях: «То, что мне довелось видеть со сцены – это переполненный зал людей, которые пришли с желанием услышать замечательные произведения величайших русских композиторов. Даже если из 10 новых слушателей повторно придут 2 или 3 – это уже большая победа».
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