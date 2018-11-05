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Владимир Путин включил в состав Дальнего Востока еще два региона
Республика Бурятия и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. В состав ДФО теперь входят 11 регионов.
В соответствии с Указом «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», - указано в документе.
Президент поручил правительству РФ в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с новым порядком. А руководителю администрации президента нужно утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия, направленные на реализацию указа.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов прокомментировал расширение территорий ДФО: «Дальневосточный регион и Забайкалье всегда были связаны друг с другом. У многих и там, и там живут друзья, близкие люди, родственники. Границы - это же условно, когда хочется встретиться, поговорить. В контексте министерства, конечно, работа предстоит большая. Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в 9 регионах, максимально развивались и в еще 2 новых регионах. Новых для Дальнего Востока в контексте территорий, но таких близких в плане взаимоотношения людей!».
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