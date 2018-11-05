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Сбербанк поможет ульчам
Проект по сохранению исчезающих языков коренных народов России с помощью искусственного интеллекта запустил Сбербанк.
Для старта выбраны три языка самобытных народов, которые живут на Таймыре, в европейской части России и в Приамурье: нганасанский, ижорский и ульчский.
Ульчским языком, по данным переписи населения от 2010 года, владеют 154 человека. Ульчи живут вдоль нижнего Амура в девяти поселках, крупнейшие из них - Булава и Богородское. Восемь тысяч лет назад предки народа ульчи заселили берега нижнего Амура — самои? большои? реки на Дальнем Востоке. Ульчи произошли от тае?жных тунгусов и древних амурских аборигенов, круглыи? год занимавшихся рыболовством. О тех временах путешественники оставили дивные записи: "«...А в Амуре расное рыбы здесь видимо, не видимо, а онное будто с дурно сама на берег прёт...»- Из отчётов В. Д. Пояркова, 1643-1646 года.
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