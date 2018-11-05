Хабаровский журналист стал призером Всероссийского конкурса

Корреспондент "МД XXI век" - в числе лауреатов Всероссийского конкурса "Семья и будущее России". Конкурс проводится в пятый раз фондом Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы "Святость материнства". Главная его задача - поощрение журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства.

За 5 лет конкурс "Семья и будущее России" стал одним из самых любимых среди журналистов, в этом году в нем приняли участие 512 человек из 77 регионов РФ. И только 80 участников вышли в финал: журналисты-печатники, представители интернет-СМИ, радио и телевидения.

Организаторы сохранили интригу до конца, все финалисты были приглашены на двухдневную конференцию по обмену опытом, и только в последний день в Геологическом музее имени Вернадского, окна которого выходят на Красную площадь (по словам организаторов - такой вид из окна приносит удачу, с которой начинаются по-настоящему большие победы), были объявлены 40 победителей. В их числе наш корреспондент, автор рубрики "Декретные материалы" Екатерина Серебренникова. Она взяла специальный приз председателя Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» «За системное освещение семейной тематики в СМИ» и денежный приз.

От души поздравляем Екатерину и желаем, чтобы эта победа у стен Кремля, как и пророчат организаторы, стала только началом больших побед.



Сергей Шевченко



