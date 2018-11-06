Хлебозаводу в Комсомольске-на-Амуре нужны антикризисные 40 млн рублей

В Комсомольске-на-Амуре обсудили финансовое положение хлебозавода № 3. Предприятие находится в предбанкротном состоянии. Уже разработан антикризисный план. Чтобы завод встал на ноги, необходимо модернизировать давно устаревшее оборудование. Для этого нужно вложить значительные средства - минимум 40 млн рублей. Для их привлечения ведётся работа с потенциальными инвесторами.

На совещании пути решения сложившейся ситуации обсуждали специалисты из краевого министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, руководство муниципального предприятия. На сегодняшний день у предприятия есть серьезная задолженность перед энергоснабжающими организациями. Как сообщает пресс-служба администрации города, ведутся переговоры о предоставлении рассрочки.