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Хлебозаводу в Комсомольске-на-Амуре нужны антикризисные 40 млн рублей
В Комсомольске-на-Амуре обсудили финансовое положение хлебозавода № 3. Предприятие находится в предбанкротном состоянии. Уже разработан антикризисный план. Чтобы завод встал на ноги, необходимо модернизировать давно устаревшее оборудование. Для этого нужно вложить значительные средства - минимум 40 млн рублей. Для их привлечения ведётся работа с потенциальными инвесторами.
На совещании пути решения сложившейся ситуации обсуждали специалисты из краевого министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, руководство муниципального предприятия. На сегодняшний день у предприятия есть серьезная задолженность перед энергоснабжающими организациями. Как сообщает пресс-служба администрации города, ведутся переговоры о предоставлении рассрочки.
Осваивается новая продукция, возобновляется производство той, что была снята с выпуска еще полгода назад, снижаются издержки.
Ещё одним вопросом была ситуация с ценами на хлеб. Хабаровский край в производстве использует привозную муку и поэтому цена на нее зависит от поставщиков. Крупные предприятия не повышали цены на хлеб с 2015 года. До конца года цены на социально-значимые сорта хлеба повышаться не будут.
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