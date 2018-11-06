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Хабаровский пловец взял медали на международном турнире в Сербии
Воспитанник ДЮСШ «Дельфин», мастер спорта международного класса Игорь Головин завоевал золотые медали на дистанциях 50 метров брасс и 50 метров баттерфляй. Хабаровчанин стал победителем в абсолютном зачете, набрав больше всех очков на одной дистанции по таблице международной федерации плавания (ФИНА), опередив на один балл спортсмена из Греции.
Хабаровские девушки в число призеров не вошли, но показали высокие результаты. Виктория Шардакова финишировала четвертой на 100-метровке на спине, и пятой на дистанции 200 метров в этом же виде. Алиса Кочкурова заняла 5 место на 50 м баттерфляй и 6 место на 50 м на спине.
Сразу по окончании соревнований Игорь Головин, Виктория Шардакова и Алиса Кочкурова отправились в Казань на чемпионат России. К ним присоединились еще четверо хабаровчан. Чемпионат страны стартует 7 ноября.
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