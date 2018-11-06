Хабаровский пловец взял медали на международном турнире в Сербии

В Сербии завершился международный турнир по плаванию «Grand-prixKupZrenjanina 2018». В турнире выступили представители 13 стран мира, среди которых трое хабаровчан. Представитель краевого центра Игорь Головин выиграл две дисциплины и стал победителем в абсолютном зачете.

Воспитанник ДЮСШ «Дельфин», мастер спорта международного класса Игорь Головин завоевал золотые медали на дистанциях 50 метров брасс и 50 метров баттерфляй. Хабаровчанин стал победителем в абсолютном зачете, набрав больше всех очков на одной дистанции по таблице международной федерации плавания (ФИНА), опередив на один балл спортсмена из Греции.

Хабаровские девушки в число призеров не вошли, но показали высокие результаты. Виктория Шардакова финишировала четвертой на 100-метровке на спине, и пятой на дистанции 200 метров в этом же виде. Алиса Кочкурова заняла 5 место на 50 м баттерфляй и 6 место на 50 м на спине.

- Очень представительный турнир, 13 стран-участниц. Особенно сильные соперники из Венгрии, Сербии, Греции, Турции, Италии и Румынии. Спортсмены испытали колоссальную нагрузку - предварительные заплывы, полуфинал, финал на каждой дистанции. За четыре дня у девочек было 10 стартов, у Игоря - 9! Готовы наши пловцы очень хорошо. Самый главный враг - разница во времени, плюс 9 часов, вечером было тяжело плыть. Игорь Головин как более опытный справился, а девочкам до медалей не хватило совсем чуть-чуть, – рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко .

Сразу по окончании соревнований Игорь Головин, Виктория Шардакова и Алиса Кочкурова отправились в Казань на чемпионат России. К ним присоединились еще четверо хабаровчан. Чемпионат страны стартует 7 ноября.