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В Хабаровском крае выпустили искать "зимнюю квартиру" енотовидную собаку
Сотрудники филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» выпустили в естественную среду обитания енотовидную собаку, доставленную из зооцентра «Питон» г. Комсомольска-на-Амуре. Раненое животное с охотничьей петлей на шее еще весной привезли в зооцентр. К осени енотовидная собака поправилась и была готова вернуться домой.
По словам младшего научного сотрудника Вадима Бобровского, животное имеет все шансы на выживание: «Несмотря на довольно поздние сроки возвращения в естественную среду - этот вид в начале зимы уже впадает в спячку - можно надеяться, что зверек найдет себе «зимнюю квартиру» и пропитание. Этому способствует и хорошая упитанность животного и то, что он был выпущен в типичном для него местообитании». Животное отпустили в окрестностях охранной зоны Комсомольского заповедника.
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