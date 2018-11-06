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Сергей Фургал решил узнать реальную зарплату врачей
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил руководству больниц региона в течение 10 дней предоставить информацию о реальных зарплатах врачей среднего и младшего звена. После этого будет дана оценка работе краевого минздрава, а также о том, что губернатор будет делать выводы, исходя из данных по реально отработанным часам врачей на основном месте работы.
Напомним, согласно майскому Указу Президента от 2012 года по реализации государственной социальной политики, в этом году средняя заработная плата врачей, оказывающих медицинские услуги, должна составить 200% от среднего уровня зарплат в регионе. Зарплата младшего и среднего медперсонала – не менее 100%.
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