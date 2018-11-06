Сергей Фургал решил узнать реальную зарплату врачей

- Мы видим реакцию медицинского сообщества, когда озвучиваются те или иные цифры. Поэтому и было принято такое решение. Делать выводы я буду на основании только объективной информации, полученной исходя из данных, которые указываются в расчётных листах. Главный показатель – отработанные часы. Если оплата труда окажется несоразмерна отработанному времени, то, безусловно, это вызовет определенные вопросы с моей стороны в адрес краевого минздрава, - сообщил Сергей Фургал.

Напомним, согласно майскому Указу Президента от 2012 года по реализации государственной социальной политики, в этом году средняя заработная плата врачей, оказывающих медицинские услуги, должна составить 200% от среднего уровня зарплат в регионе. Зарплата младшего и среднего медперсонала – не менее 100%.



