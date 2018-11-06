В Приамурском пострадали 5 человек от взрыва газа

В посёлке Приамурский Еврейской автономной области от взрыва газа в жилом доме по предварительным данным пострадали пять человек. Среди них младенец, которому еще нет и года. Всего из аварийной пятиэтажки эвакуированы 120 человек, передает ТАСС.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у него ожоги, в том числе дыхательных путей, отравление угарным газом и ингаляционная травма.

Из-за взрыва в пятиэтажке частично разрушено несколько квартир. Между первым и вторым этажами образовались завалы из-за разрушенных перекрытий. После взрыва возник пожар, который в настоящее время потушен. Идет разбор завалов.

Двое жильцов обратились в пункт временного размещения, остальные нашли приют у родных и знакомых.

Прокуратура ЕАО начала проверку по факту взрыва.