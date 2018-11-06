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В Приамурском пострадали 5 человек от взрыва газа
В посёлке Приамурский Еврейской автономной области от взрыва газа в жилом доме по предварительным данным пострадали пять человек. Среди них младенец, которому еще нет и года. Всего из аварийной пятиэтажки эвакуированы 120 человек, передает ТАСС.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у него ожоги, в том числе дыхательных путей, отравление угарным газом и ингаляционная травма.
Из-за взрыва в пятиэтажке частично разрушено несколько квартир. Между первым и вторым этажами образовались завалы из-за разрушенных перекрытий. После взрыва возник пожар, который в настоящее время потушен. Идет разбор завалов.
Двое жильцов обратились в пункт временного размещения, остальные нашли приют у родных и знакомых.
Прокуратура ЕАО начала проверку по факту взрыва.
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