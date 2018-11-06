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Сергей Фургал поехал в Корею укреплять связи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетит первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества. Основные мероприятия пройдут в городе Пхохан. Глава региона планирует посетить ряд промышленных предприятий, провести переговоры с потенциальными инвесторами. Кроме того, состоятся встречи с руководством провинций Республики Корея, саммит региональных правительств двух стран, а также открытие площади российско-корейского сотрудничества. Вместе с главой региона на площадках форума будут работать представители крупных компаний из Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, решение о проведении форума принято в прошлом году в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Российскую делегацию в Пхохане возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. В работе примет участие руководство всех субъектов ДФО, а также представители 17 регионов Республики Корея. Основная цель – сделать экономическое сотрудничество между регионами двух стран более интенсивным, укрепить деловые и культурные связи.
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